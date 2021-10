Bei der AJ Women's Tour am Cyclissem an England koum d’Christine Majerus op der 3. Etapp am Contre la Montre op déi 14. Plaz.

Gewonnen huet no 16,6 Kilometer d’Hollännerin Demi Vollering, déi elo och am General vir ass. D’Christine Majerus ass hei op der 16. Plaz. D'Top 10 vun der Etapp 1 VOLLERING Demi SD Worx 0:23:18

2 LOWDEN Joscelin Drops - Le Col s/b TEMPUR. 1:04

3 KIRCHMANN Leah Team DSM 1:05

4 BARNES Alice Canyon SRAM Racing 1:08

5 LABOUS Juliette Team DSM ,,

6 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SD Worx 1:09

7 SMITH Abi Team TIBCO - SVB 1:20

8 EWERS Veronica Team TIBCO - SVB 1:21

9 SHACKLEY Anna SD Worx 1:25

10 BARNES Hannah Canyon SRAM Racing 1:27

...

14 MAJERUS Christine SD Worx 1:34 De General 1 VOLLERING Demi SD Worx 6:46:01

2 LABOUS Juliette Team DSM 1:09

3 COPPONI Clara FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 1:19

4 PIETERS Amy SD Worx 1:22

5 BIANNIC Aude Movistar Team 1:33

6 LOWDEN Joscelin Drops - Le Col s/b TEMPUR. 1:47

7 KIRCHMANN Leah Team DSM 1:48

8 BARNES Alice Canyon SRAM Racing 1:51

9 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SD Worx 1:52

10 GEORGI Pfeiffer Team DSM 1:53

...

16 MAJERUS Christine SD Worx 2:17 Hei dat offiziellt Schreiwes: Christine Majerus a réalisé aujourd'hui une bonne performance en prenant la 14ème place du contre-la-montre individuel de 16.6 kilomètres disputé à Atherstone. Elle termine à 1'34 de sa coéquipière Demi Vollering (SD Worx) qui s'impose avec une très large avance sur ses concurrentes. Ainsi, elle devance sa dauphine Joscelin Lowden (Drops - Le Col) de 1'04. Leah Kirchmann (Team DSM) prend quant à elle la troisième place à 1'05. Demi Vollering (SD Worx) prend donc logiquement la tête du classement général provisoire à l'issue de cette troisième étape. Juliette Labous (Team DSM) figure à la deuxième place à 1'09 tandis que Christine Majerus remonte à la 16ème place à 2'17. Même si l'étape d'aujourd'hui s'avérait très importante, il reste néanmoins encore trois étapes à disputer d'ici samedi sur ce Women's Tour. Sportivement, Fabienne Gautier