Bei der AJ Women's Tour am Cyclissem an England ass d'Lëtzebuergerin déi selwecht Zäit wéi d'Gewënnerin iwwert de wäisse Stréch gefuer.

No hirer Victoire en Donneschdeg konnt sech d'Hollännerin Lorena Wiebes och e Freideg géint déi aner behaapten. Zweet gouf d'Elisa Balsamo an déi drëtt Plaz goung un d'Marjolein Van 'T Geloof.

Leader am General ass nach ëmmer d'Demi Vollering mat engem Virsprong vun 1 Minutt an 9 Sekonnen op d'Juliette Labous. D'Clara Copponi läit mat engem Retard vun 1 Minutt a 16 Sekonnen op der drëtter Plaz am General. D'Christine Majerus ass hei op der 14. Plaz, mat engem Réckstand vun 2 Minutten a 17 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 WIEBES Lorena 2:19:53

2 BALSAMO Elisa ,,

3 VAN 'T GELOOF Marjolein ,,

4 HOSKING Chloe ,,

5 COPPONI Clara ,,

6 BERTIZZOLO Sofia ,,

7 BASTIANELLI Marta ,,

8 GUTIÉRREZ Sheyla ,,

9 PIETERS Amy,,

10 VAN DER HULST Amber ,,

...

29 MAJERUS Christine ,,

De General

1 VOLLERING Demi 12:00:37

2 LABOUS Juliette 1:09

3 COPPONI Clara 1:16

4 PIETERS Amy 1:19

5 BIANNIC Aude 1:33

6 KIRCHMANN Leah 1:46

7 LOWDEN Joscelin 1:47

8 BARNES Alice 1:51

9 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal 1:52

10 GEORGI Pfeiffer 1:53

...

14 MAJERUS Christine 2:17

Schreiwes

La cinquième étape du Women's Tour disputée ce jour sur un tracé de 95.4 kilomètres entre Colchester et Clacton a été une nouvelle fois remportée par Lorena Wiebes, déjà lauréate hier, lors d'un sprint massif. Elle devance Elisa Balsamo qui s'adjuge la deuxième place tandis que Marjolein Van't Geloof complète le podium.

Christine Majerus termine également au sein du peloton à la 29ème place dans le même temps. La luxembourgeoise remonte d'une place au classement général et pointe dorénavant en 14ème position à 2'17 de sa coéquipière Demi Vollering qui conserve le maillot de leader.

Demain aura lieu la dernière étape longue de 155.3 kilomètres entre Haverhill et Felixstone.