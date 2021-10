D'Demi Vollering aus Holland huet sech d'Schlussvictoire bei der AJ Women's Tour an England geséchert.

Um Samschdeg stoung déi 6. a leschten Etapp vun der AJ Women's Tour um Programm. Hei goung et iwwer gutt 155 Kilometer vun Haverhill op Felixstowe a Groussbritannien.

Um Enn gouf et eng Victoire am Sprint fir d'Elisa Balsamo aus Italien. Zweet gouf d'Lorena Wiebes virum Chloe Hosking. D'Christine Majerus koum hei an der selwechter Zäit wéi d'Gewënnerin op déi 20. Positioun.

Am General ass d'Victoire fir d'Demi Vollering aus Holland, Zweet gouf hei d'Franséisin Juliette Labous op 1 Minutt an 2 Sekonnen. Hei kënnt d'Lëtzebuerger Championne op déi 14. Plaz, dëst mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 10 Sekonnen.

D'Top10

....

De General

...