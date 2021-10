Bei der 115. Editioun vun der "Il Lombardia" konnt sech de Slowen am Sprint géint de Fausto Masnada aus Italien duerchsetzen.

Bei der Tour de Lombardie stoungen um Samschdeg insgesamt 239 Kilometer um Programm. Fir d'Coureuren ëm de Favoritt Tadej Pogacar goung et vu Como op Bergamo.

Gutt 35 Kilometer virun der Arrivée war et dann och dëse Pogacar, deen déi decisiv Attack am Passo di Ganda lancéiere konnt. De Slowen konnt sech eleng ofsetzen, éiert sech de Fausto Masnada dem Pogacar 16 Kilometer virum wäisse Strich konnt uschléissen.

Um Enn sollt d'Entscheedung am Schlusssprint falen, an do war et dann de Pogacar, dee sech d'Victoire séchere konnt. Zweete gouf dann den Italiener Fausto Masnada virum Adam Yates, deen de Sprint aus dem Verfolgergrupp dominéiere konnt.

Et war kee Lëtzebuerger Coureur mat um Depart.

D'Top 10 vun der Etapp