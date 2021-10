Vum 17. bis de 24.Oktober gëtt a Südafrika d'Vëloscourse "Cape Epic" organiséiert. Mat engem Prolog zu Kapstadt geet et lass.

Un dëser Course huele souwuel professionell Coureuren ewéi och Amateuren deel. Och 6 Lëtzebuerger Vëlosfanatiker stinn op der Startlëscht.

De Gilles, de Yves, de Marc an de Sebastian verbréngen all fräi Minutt um Vëlo. An dësem Fall um Mountainbike. Eng 12.000 Kilometer huet jiddereen eenzelen an de Been. Dovunner ass kee Kilometer ze vill, gëlt et geschwënn 8 Etappen, 700 Kilometer a 16.000 Héichtemeter a Südafrika z'iwwerstoen.

680 Ekippen huelen un dëser Course deel. Dorënner dann och 3 Ekippen aus Lëtzebuerg. Nieft dem sportlechen Defi ënnerstëtzen déi 6 Cyclisten aus dem Grand-Duché och eng Aktioun fir de gudden Zweck. "Urban Farming" nennt sech de Projet.

Den 13. Oktober geet et eriwwer a Südafrika. Sonndes de 17. Oktober fänkt d'Etappecourse mat engem Prologe un.

"Cape Epic" heescht des Mountainbike Course a Südafrika an dauert bis de 24.Oktober. An d'Lëtzebuerger si prett fir dësen Challenge unzegoen.

