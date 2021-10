E Mëttwoch goufen an den USA déi zweet Coursse bei den Hären an Dammen am Cyclocross Weltcup gefuer.

Bei den Hären hunn d'Belsch dominéiert. An den Top 10 waren direkt 8 Coureuren, déi aus eisem Nopeschland kommen. Gewonnen huet dobäi de Quinten Hermans aus dem Team Tormans (54 Minutten a 55 Sekonnen), Virum Eli Iserbyt an dem Michael Vanthourenhout. Um Sonndeg war zu Waterloo den Eli Iserbyt dee Séiersten (1 Stonn, 9 Minutten a 37 Sekonnen), dat virum Miachael Vanthourenhout an dem Qinten Hermans. Bei den Damme waren d'Hollännerinnen de Mooss vun allem. D'Lucinda Brand konnt sech hei virun hirer Landsfra Denise Betsema duerchsetzen, drëtt gouf d'US-Amerikanerin Clara Honsinger. D'Marie Schreiber koum op déi 24. Plaz mat engem Retard vu 4 Minutten a véier Sekonnen op d'Zäit vun de Gewënnerin (51 Minutten a 46 Sekonnen). E Sonndeg war d'Marianne Vos (48 Minutten an 28 Sekonnen) déi Séierst, dat virum Lucinda Brand an dem Denise Betsema. Hei hat sech d'Marie Schreiber als 34. op bal 5 Minutte klasséiert.