En Donneschdeg war d'Presentatioun vum Tour de France 2022. Fir déi éischte Kéier fueren och d'Dammen e gréisseren Tour duerch Frankräich.

Den Depart vun der 109. Editioun ass freides den 1. Juli mat engem Contre la Montre zu Kopenhagen. Am Ganze ginn 3 Etappen an Dänemark gefuer. Am Tour de France 2022 ginn och nach Etappen der Belsch an an der Schwäiz gefuer.



D’Alpen, mat ënnert anerem dem Galibier an och der Alpe d’Huez, gi virun de Pyrenäen gefuer. 21. Etappe stinn um Programm mat 3.328 Kilometer.

🤩 Here is is, the 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 of the #TDF2022!



Fir déi éischte Kéier iwwerhaapt gëtt och den Tour de France fir Dammen dat nächste Joer organiséiert.



Den Depart ass sonndes de 24. wann d’Arrivée vun den den Hären op de Champs Elyssées ass. D'Damme fueren déi éischten Etapp och ronderëm d’Champs Elysées. D’Arrivée ass dann no 8 Etappen uewen op der Planche des Belles Filles. Ronn 1.000 Kilometer sti fir si um Programm.