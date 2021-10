D'Fra wollt just hir Grousseltere gréissen, déi grouss Fans vum Tour de France sinn. Ma domat huet si awer fir e Massecrash mat vill Blesséierter gesuergt.

En Donneschdeg de Mëtten ass de Prozess géint déi 31 Joer al Fra ugaangen, déi ee Massecrash ausgeléist an domat eng Rei Fuerer bei der Tour de France blesséiert huet. Géint 13.30 Auer huet si zu Brest an der Bretagne misse viru Geriicht erschéngen.

Well d'Fra d'Gefor vun hirem Verhalen agesäit, huet de Parquet en Donneschdeg véier Méint mat Sursis gefrot. Hiren Affekot huet dobäi och op hir "zerbriechlech Perséinlechkeet" hi gewisen. D'Urteel gëtt den 9. Dezember gesprach.

D'Fransousin gëtt wéinst "mise en danger d'autrui" an "blessures accidentelles", déi eng Aarbechtsonfäegkeet vun dräi Méint fir ee vun de Blesséierten als Resultat hat, ugeklot. Elo dreeën hir eng Geldstrof bis 15.000 Euro an ee Joer Prisong.

De 26. Juni hat d'Fra an der Gemeng Sizun, 45 Kilometer virum Zil vun där éischter Etapp vun der Tour de France, ee grousst Schëld aus Kartong mam Titel "Allez Omi Opi" an d'Kamerae gehalen, fir hir Grousselteren ze gréissen. Dobäi war d'Fra ze wäit op d'Strooss geroden. Den däitsche Profi Tony Martin konnt doropshin net méi auswäichen, ass mam Schëld kollidéiert, gefall an huet domat e Massecrash vun e puer Dose Fuerer ausgeléist. Vun den 21 Blesséierten hu véier Stéck d'Tour missen ofbriechen. Dorënner och déi Däitsch Jasha Sütterlin an de Spuenier Marc Soler, dee wéinst Bréch am lénken Aarm huet missen traitéiert ginn.

Nom Accident war d'Fra verschwonnen an huet sech eréischt véier Deeg méi spéit, no engem Zeienopruff, beim Policebüro zu Landerneau gemellt. Dat well si den Drock vun de Medien net méi ausgehalen huet. D'Fransousin gouf doropshin festgeholl.

Déi Schwäizer international Organisation Cyclistes Professionnels Associés (CPA) hat eng symbolesch Indemnitéit an Héicht vun engem Euro a méi Respekt gefrot, well et net akzeptabel wier, datt déi méintlaang Preparatioun vun engem Sportler duerch "d'Striewe no Bekanntheet" vum Public zerstéiert gëtt.