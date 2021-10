E Samschdeg gouf den éischte regionale Cyclocross vum nei gegrënnte Veräin Keeldall gefuer.

De regionale Cyclocross vum Keeldall gëtt vum Fransous Hugo Boulanger gewonnen. Op 19 Sekonne gëtt de Cédric Pries den Zweeten. Um Podium stoung och nach de Loïc Bettendorff. Fir de Scott Thiltges war et déi zweet Course no senger Blessur um Réck.