D'Pre-Etüden, d'archeologesch Fouillen, den Öko-Bilan an d'SUP-Etüd vum geplangte Site tëscht dem Munnërefer Futtballsterrain an der Saarautobunn sinn ofgeschloss. Elo schaffe Gemeng, de Bureau vun den Architekten an de Staat un enger Kader-Konventioun - wat och nach seng Zeit wäert brauchen. Amplaz zu 70% bezilt de Staat d'komplett Baukäschten vum Vëlodrome, deen eng Gréisst vun 27.000 Meter-Carré huet an eng 1.000 Sëtzplazen - duerfir muss och en neie Gesetzes-Projet nach gestëmmt ginn.

De PAP gëllt fir eng Fläch vun 26 Hektar - gebaut ginn och e Parking mat 400 Plazen an eng Schwämm.

Domat confirméieren d'Ministere Kersch a Gramegna an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Gloden a Kemp-Arendt entspriechend Nouvellen aus dem Tageblatt.

Nieft dem Vëlodrome soll iwwerdeem och eng "International School" gebaut ginn - mä och dëse Projet "op Gréimelter" zitt sech an d'Längt, well de Staat nach eenzel Terrainen net konnt kafen, well et keen Accord mat de Proprietäre gouf.

De Bau vum Vëlodrome ass awer onofhängeg vum Chantier vun der neier Schoul ze gesinn.