Déi 18 Joer jonk Athletin gëllt als grousst Talent am Cyclocross an erzielt iwwert hir Erfarungen an Ziler an der éischter Cross-Saison als Profi.

D'Christine Majerus ass zanter Joren e bekannte Gesiicht am Cyclocross a suergt reegelméisseg fir Toppresultater. Mam Marie Schreiber réckelt aktuell eng talentéiert Nowuesssportlerin aus der Jugend no.

Marie Schreiber, e grousst Talent mat groussen Ziler / Rep. Lynn Kayser

Zanter Ufank Oktober ass déi nei Saison am Cyclocross lancéiert. Fir den Optakt stoungen direkt dräi Courssen an den USA um Programm, um Depart war och d'Marie Schreiber. Fir si war dëst eng onvergiesslech Erfarung mat enger riseger Atmosphär ronderëm d'Streck. D'Zäitëmstellung huet dat ganzt net esou einfach gemaach fir déi jonk Athletin.

Bei de Coursse kann déi 18 Joer jonk Lëtzebuergerin sech voll a ganz op hir Ekipp "Tormans-Circus Cyclo Cross" verloossen. War si d'lescht Saison schonn Deel vun der Nowuessekipp, ass si zanter September bei de Profien an do ass den Encadrement dach nach eng Kéier e ganz aneren.

"Du muss dech amfong just nach op däi Vëlo setzen a fueren. Dat ass fir de Coureur extrem hëllefräich, well ee sech just nach op seng Aarbecht fokusséiere muss. D'Leit ronderëm kucken, dass alles sou klappt, wéi et soll, sou dass een déi bescht Viraussetzungen huet, fir Courssen ze fueren."

An dat huet dës Saison scho gutt geklappt. Beim zweete Weltcup ass d'Marie Schreiber bei der Elite op déi 24. Plaz gefuer, donieft war et an hirer Altersklass, den Espoiren, bei de 4 Weltcupen eng d'Top10-Plaz. D'Zil ass et, dës Saison all Weltcup ze fueren an dann och bei der EM a WM op sech opmierksam ze maachen. Drock vun der Ekipp verspiert si hei net. "Si wëssen, datt et mäin éischt Joer ass an et ass, fir ze léieren."

Ënner Beweis stelle kann d'Marie Schreiber dat schonn nees um leschte Weekend vum Oktober. E Sonndeg geet si zu Overisje un den Depart vum nächste Weltcup. Den Dag virdru steet awer nach den internationale Cyclocross zu Conter um Programm, deen um 14.00 Auer wäert lassgoen.