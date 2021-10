Den internationale Cyclocross zu Conter ëm Allerhellegen huet eng laang Traditioun. Anescht wéi gewinnt, ginn d'Courssen dëst Joer samschdes gefuer.

Déi lescht Joerzéngten huet d'Course dacks grouss Staren aus dem Ausland op Lëtzebuerg gelackelt. An och nach haut ass de Cross vum ACC Contern ganz beléift, sou datt een och fir e Samschdeg nees eng gutt gefëllt Startlëscht zesumme kritt huet.

Stëmmen zum Circuit zu Conter / Reportage Lynn Kayser

Hat een an der Vergaangenheet Stare wéi Bart Wellens, Erwin Verwecken oder Mario De Clercq zu Contern op der Startlinn stoen, esou ass dat hautdesdaags bal onméiglech ginn. De volle Kalenner, déi héich Käschten a manner Leit, déi eng Hand matupaken, maachen et dem ACC Contern net einfach. Un d’Opginn géing een awer net denken.

"Et gëtt all Joers ëmmer méi schwéier. Mir probéieren dacks Hëllef ausserhalb vum Club ze sichen, déi mir och fannen, well nach ëmmer genuch begeeschtert Léit do sinn", sou den Alain Conter vun der Organisatioun a President vum ACC Contern.

De Cyclocross zu Conter ass iwwert d'Grenzen eraus nach ëmmer ganz beléift an esou stinn e Samschdeg bei der Haaptcourse ronn 70 Léit um Depart.

"D'Course ass nach ëmmer zimlech beléift. Viru puer Joer hate mir d'Weltelite do, mee da waren och just 30 Leit um Depart an haut sinn et da 70. D'Coureuren, déi heihinner kommen, kommen och ëmmer gäre rëm. Si hunn de Parcours immens gär a soen, datt d'Atmosphär ganz flott ass."

Ënnert de Participanten ass och de Raphaël Kockelmann. Fir de Lëtzebuerger ass et deen éischten internationalen Test an dëser Saison géint d'Konkurrenz aus dem Ausland. Um usprochsvolle Circuit wëllt hie kucken, wou hien no enger Stonn Course steet.

"Déi Top-Männer sinn zwar elo net do, mee um Depart stinn awer ganz staark Leit. Dat seet vill iwwert de Niveau vun der Course aus. Muer [Samschdeg] ass en Test fir mech an da gesinn ech wou ech stinn. De Parcours läit mir awer gutt", sou de Raphaël Kockelmann.

PDF: D'Startlëscht vum internationale Cyclocross zu Conter

Vun 12.00 Auer u ginn déi éischt Epreuvë bei deene Jonke gefuer. Um 14.00 Auer ass den Depart vun der Dammecourse an där 'Marie Schreiber no gudde Resultater am Ausland eng éischte Kéier hei am Land fiert. Si wëllt hei mat ëm d'Victoire kämpfen.

"Et sinn elo net vill Leit do, déi viru mir an der Weltranglëscht stinn an op engem gudden Dag kann ech fir d'Victoire matfueren."