D'Lëtzebuergerin ass bei der Victoire vun der Hollännerin Shirin van Anrooij bei der EM zu Drenthe an Holland vun der 9 op déi 7 Plaz no fir gefuer.

Zu Drenthe an Holland ass an der Mëttesstonn bei der Cyclocross-EM d'Marie Schreiber bei der U23-Damme Course un den Depart gaangen. Déi jonk Lëtzebuergerin ass bei der Victoire vun der Hollännerin Shirin van Anrooij virun hirer Landsfra Puck Pieterse eng ganz gutt Course gefuer. Louch d'Marie Schreiber an der Ufanksphase op der 9. Plaz huet sie sech am Laf vun der Course bis op déi 6. Plaz no fir geschafft. Um Enn hat Cyclistin e Réckstand vun 2 Minutten a 47 Sekonnen ob d'Europameeschterin Shirin van Anrooij a klasséiert sech am Zil op der 7. Plaz.

Um 15h00 steet dann nach d'Course vun der Hären-Elite um Programm.

E Samschdeg war de Cédric Pries am Asaz. Hien kennt op déi 31. Plaz bei der U23-Course.