Wärend de 1500 Kilometer bannent 9 Deeg hunn déi zwee Kolleege 25.000 Euro fir de gudden Zweck gesammelt.

Et huet alles ugefaange mat enger Wett op der Hochzäit vu sengem Schwoer. Den Hobby-Cyclist Vincenzo Caramuto wollt zesumme mat sengem Kolleeg Matteo Massaro vu Lëtzebuerg op San Nicandro am Südoste vun Italien fueren. 1500 Kilometer an 9 Deeg an dat Ganzt fir e gudden Zweck. De 17. Juli ass et zu Munneref mat enger klenger Kamera am Gepäck lassgaangen. Den Tim Hensgen mam Videotagebuch vum Matteo a Vinc, déi dës Rees sécher ni méi vergiesse wäerten.

Munneref um 9 moies. Ronn 100 Frënn a Kolleegen hunn de Vincenzo Caramuto an de Matteo Massaro op d’Rees an den Norde vun Apullien geschéckt. Mat am Gepäck de Wonsch net nëmmen unzekommen, mee och esou vill Suen ewéi méiglech fir d’Fondatioun Kriibskrank Kanner an Agape San Nicandro ze sammelen. Déi zwee souze wuel net fir d’éischt um Vëlo, mee virun allem de Matteo Massaro hat dem Fränk Schleck säin Trainingsplang net wierklech agehalen. De fréieren Profi huet sech et awer net huele gelooss, den Duo, deen hie bei der Granfondo kennegeléiert hat, op den éischte Kilometer ze begleeden.

Ronn 160 Kilometer den Dag hate sech de Matteo an de Vinc virgeholl. Duerch den Elsass, Däitschland an d’Schwäiz waren déi zwee ni eleng a konnten op den 4 éischten Etappen ëmmer e bëssen vum Wandschied vun hire Kolleege profitéieren.

Schoune wollt de Vinc sech, mee um wallonéiert Terrain an der Schwäiz hat de Minetter sech e bësse schlecht ugeluecht. Kleng Paus, eng gutt Erfrëschung an dunn ass et weidergaangen, ëmmerhi stoung d'Kinneksetapp um Programm. Sou haart de Matteo gebläert, sou gelidden huet hien awer op der 40 Kilometer laanger Montée. An déi ass einfach net op en Enn gaangen. De Vince an de Matteo waren déi lescht 5 Etappen eleng um Vëlo ënnerwee. Awer ëmmer suivéiert vun engem Kolleeg an hirem perséinlechen Hotel dem Campingcar. Et ware mat Momenter sauer Kilometer, mee an Italien gouf et dunn eng kleng Iwwerraschung.

Op hirer Facebooksäit Matteo a Vinc Charity Ride konnt een déi 9 Deeg bal live dobäi sinn a spenden. An um Enn sollte 25.000 Euro zesummekommen. 12.500 fir d’Fondatioun Kriibskrank Kanner an 12.500 fir Agape San Nicandro. Mee et war sécher net wéinst de Suen, dass eise lëtzebuergeschen Duo mat italienesche Wuerzelen op der Plage zu Torre Mileto sou gutt empfaange gouf.

E puer Geschichte wäert de Matteo säi Vëlo wuel awer fir sech halen. An dat ass och gutt esou. Mëttlerweil hänkt deen och erëm an der Garage. Onvergiess bleiwen awer d’Erënnerungen aus dem Juli. Fir de Metteo an de Vinc 9 Deeg, déi se ni méi vergiesse wäerten.