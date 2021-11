Gewonnen gouf d'Course vum Annemarie Worst. Bei den Hären wënnt den Eli Iserbyt an de Raphael Kockelmann kënnt op déi 40. Plaz.

Bei den Dammen ass d'Marie Schreiber mat engem Retard vu 7 Minutten an 51 Sekonnen op déi 35. Plaz gefuer. Déi éischt 9 Plazen goungen alleguer un Hollännerinnen woubäi d'Annemarie Worst dat séierst war. Op déi zweet Plaz a mat engem Réckstand vu 17 Sekonnen gouf d'Denise Betsema virum Lucinda Brand dat 37 Sekonnen op déi éischt Plaz ze verbuchen hat.

Bei den Hären hu sech d'Belsch an d'Hollänner déi éischt 12 Plazen gedeelt. Déi éischt 4 waren awer alles Coureuren aus der Belsch an et konnt sech den Eli Iserbyt mat 4 Sekonnen virum Laurens Sweeck a 7 Sekonnen virum Toon Aerts duerchsetzen. Fir de Raphael Kockelmann stoung um Enn déi 40. Plaz um Tableau.