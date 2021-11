Beim Cyclocross-Weltcup zu Trofee Kortrijk ass Christine Majerus bei der Victoire vum Lucia Brand op déi 10. Plaz gefuer.

Fir d'Lëtzebuergerin war et an der Belsch zu Kortrijk den Optakt vun der Weltcup Saison am Cyclocross. D'Christine Majerus ass um Enn mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 39 Sekonnen op d'Gewënnerin Lucia Brand aus Holland als 10. iwwert de wäisse Stréch gefuer. Op déi 2. Plaz klasséiert sech mat 7 Sekonne Réckstand Carmen Alvarado. Op déi 3. Plaz kennt Denise Betsema. Mam Annemarie Worst op der 4. Plaz kommen déi bescht 4 Dammen alleguerten aus Holland.