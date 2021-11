Op der 4. Manche vum Skoda Cross Cup séchert sech de 17 Joer ale Lëtzebuerger bei de Junioren déi zweet Victoire hannerteneen.

Beim regionale Cyclocross zu Zéisseng huet sech e Sonndegmëtteg bei de Junioren de Mathieu Kockelmann behaapt. De Lëtzebuerger Cyclist konnt sech virum Noa Berton duerchsetzen, deen am Skoda Cross Cup weider de Leader am General bleift. Op déi drëtt Plaz ass den däitschen Tim Harig gefuer.

D'Masters Course konnt den Dany Papi fir sech entscheeden. De Lëtzebuerger ass zu Zéisseng den Éischte ginn an huet dobäi de Christian Weyland an de Marc-Rolf Indergand hannert sech gelooss.

Fir de Rick Meylender, deen dës Saison bis elo all Course gewonnen huet, ass et bei den Débutants eng weider Victoire ginn. Hie konnt sech virum David Loschetter duerchsetzen. Bei den Dammen huet d'Gewënnerin Isabelle Klein geheescht, dat sech virum Nina Berton an dem Mäité Barthels déi éischt Plaz séchere konnt.

Bei der Elite gouf et méi spéit dann nach eng Victoire fir de Loïc Bettendorf, deen um Podium um Enn ganz uewe virum Lorenzo Marasco an dem Scott Thiltges stoung.