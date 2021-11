E Sonndeg waren am Kader vum UCI Cyclocross-Weltcup bei d'Dammen an d'Hären am franséische Besançon am Asaz.

Bei den Damme gouf et um Enn eng Victoire fir d'Lucinda Brand. D'Hollännerin huet sech mat enger Zäit vun 51:09 an engem Virsprong vu 26 Sekonnen virun der Kanadierin Maghalie Rochette duerchgesat. De Podium huet d'Denise Betsema mat engem Retard vu 34 Sekonnen op der drëtter Plaz komplettéiert. Mam Marie Schreiber war och nees eng Lëtzebuergerin mat un den Depart gaangen. Fir hatt gouf et am Oste vu Frankräich déi 20. Plaz mat engem Retard vu 4:21 Minutten. Bei den Häre konnt sech iwwerdeems de Belsch Eli Iserbyt viru sengem Landsmann Toon Aerts an dem Pim Ronhaar aus Holland behaapten.