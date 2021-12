De leschte Weekend huet fir d'Christine Majerus d'Cyclocross-Saison ugefaangen.

An dat direkt mat enger 10. Plaz bei engem international ganz staark besate Cross zu Courtrai an der Belsch. E Samschdeg geet d'Lëtzebuerger Champione un den Depart vum Superprestige zu Boom an der Belsch.

Cyclocross-Saison/Reportage Rich Simon

Am Prinzip géif d'Christine Majerus elo gären all Weekend un den Depart vun engem Cyclocross goen. Dat ass awer net méiglech.

"Ech géif gären all Weekend fueren, mee leider hunn ech mat der Ekipp nach e puer Obligatiounen. Ech muss Mëtt Dezember ee Weekend fort fale loossen. Dat ass net ideal, fir un d'Rullen ze kommen, mee dat ass esou als Stroossecoureur."

D'Christine Majerus huet déi leschte Joren d'Form lues awer sécher opgebaut, fir dann am Januar fir d'Weltmeeschterschaft an Toppform ze sinn. Dat soll och an den nächste Wochen de Fall sinn.

"Ab Namur, den 20. Dezember, wäert ech versichen, esou vill an esou gutt wéi méiglech ze fueren. Ech versichen dann, meng Form opzebauen a kucken, wou ech zu deene Beschte stinn. Ob ech do besser ginn am Verlaf vun de Weekender oder net."

Ob d'Christine Majerus am Januar d'Weltmeeschterschaft fiert, ass awer nach net sécher. Dat huet virun allem domadder ze dinn, datt déi an den USA gefuer gëtt.

"Dat ass logistesch gesinn eppes ganz anescht, wéi wann een an Europa Cyclocross fiert. Et muss ee realistesch sinn, wat seng Chancen ugeet. Wann ech physesch gesinn ëm eng Top 10 ka matfueren, wäert ech alles maachen, fir dohinner ze fueren. Par contre, wann ech spieren, datt ech wäit vum Schoss sinn, da muss ech dorausser meng Konsequenzen zéien a mech méi frei op meng Stroossesaison konzentréieren, wéi nach eng Kéier op een anere Kontinent ze fléien."

D'Weltmeeschterschaft ass de Weekend vum 29. Januar zu Fayetteville am Arkansas.