De fréiere Profi-Cyclist soll op der Réckrees vu Kuba fir an Däitschland a Mexiko de Fliger verlooss hunn an an d'Spidol komm sinn.

Deemno hätt hien e Réckfall gehat, nodeems hien op Kuba den 2. Dezember säi Gebuertsdag gefeiert hat.