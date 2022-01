Dofir ass dem Lëtzebuerger zu Hesper eng 3. Plaz duergaangen. Gewonnen huet d'Course bei der Elite de Belsch Thomas Verheyen, dat virum Loïc Bettendorf.

E Sonndeg war mam regionale Cyclocross zu Hesper d'Generalprouf fir d'Championnat den nächste Weekend zu Ettelbréck. Bei der Elite/Espoir Course bei den Häre gouf et eng Victoire fir de Belsch Thomas Verheyen virum Loïc Bettendorf an dem Scott Thiltges. Dem Scott Thiltges seng drëtt Plaz zu Hesper geet him duer, fir de Schlussgewënner vum Skoda Cross Cup ze ginn.

D‘Isabelle Klein huet d'Dammecourse virum Rosanne Breugelmans aus der Belsch an dem Nina Berton gewonnen.

De Mathieu Kockelmann war de Séierste bei de Junioren. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Mil Morang an den Toon Heirbaut gefuer.

Bei den Debutants war de Fransous Baptiste Rouxel de Beschten, dat virum Naud de Clercq aus der Belsch an dem Rik Meylender. De Rouxel ass de Vainqueur vun der Coupe de France am Cyclocross a Frankräich. Bei de Meedercher konnt sech d‘Amandine Muller duerchsetzen.

Bei de Masters huet den däitschen Dirk Hemmerling virum Marc Rolf Indergand an dem Dany Papi gewonnen.

