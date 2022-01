E Samschdeg gëtt zu Ettelbréck an den Däichwisen de Championnat am Cyclocross gefuer.

Nodeems en Dënschdeg an den Däichwisen zu Ettelbréck wéinst dem ville Reen ënner Waasser stoungen, konnt ee fäerten, datt d'Championnat am Cyclocross e Samschdeg hätt mussen ofgesot ginn. D'Situatioun huet sech awer elo verbessert an d'Courssen dierfte wéi annoncéiert gefuer ginn.