Nieft dem Mathieu Van Der Poel, wäert och de Wout Van Aert net bei der WM starten.

An aus dem internationalen Cyclo-Cross ass et d’Confirmatioun, dass bei der WM Enn Januar zu Fayetteville an den USA, déi zwee Top-Favoritten net wäerten mat derbäi sinn.

Souwuel den Titelverdeedeger Mathieu Van Der Poel, wéi och de Belsch Wout Van Aert, hunn e Mëttwoch wësse gedoen, dass se wéinst gesondheetleche Problemer, oder wéinst anere Prioritéiten en vue vun der neier Saison, net an d’USA wäerte reesen.

Domadder gëllt elo de Britt Thomas Pidcock als grousse Favorit op de WM-Titel.