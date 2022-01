De Bob Jungels ass mat senger Ekipp AG2R-Citroën am Trainingslager zu Denia a Spuenien. Mat RTL huet hien iwwer d'Preparatioun a seng Ambitioune geschwat.

No enger duerchwuessener Saison 2021, déi vu Blessuren a Chutte gepräägt war, wëll de Bob Jungels an der Saison 2022 nees ugräifen. Fir dëst Zil ass de Lëtzebuerger zanter e Samschdeg mat senger Ekipp zu Denia a Spuenien am zweeten Trainingsstage fir déi kommend Saison ze preparéieren. A sengem zweete Joer bei der Ekipp AG2R-Citroën wëll den 29 Joer ale Coureur nees u säi fréiert Leeschtungspotential uknäppen an denkt, dass dat no senger Operatioun Enn Juni wéinst enger Endofibros a béide Been och méiglech ass. Trotzdeem wëll de Bob Jungels sech net ënner Drock setzen an d'Saison 2022 Schrëtt fir Schrëtt ugoen.

Am Dezember 2021 hat de Lëtzebuerger Coureur schonn en éischte Stage gemaach, fir eng kierperlech a mental komplizéiert Saison hannert sech ze loossen an eng éischte Kéier no senger Operatioun nees um Vëlo ze sëtzen. Nom Stage zu Denia un der Costa Blanca fiert AG2R Enn Januar, Ufank Februar an d'Héicht vun der Sierra Nevada fir un hirer Form ze schaffen. Wann alles gutt leeft, fiert de Bob Jungels Enn Februar an den Emiraten bei der UAE Tour seng éischt Course. Mee de Rollenger wëll et trotzdeem roueg ugoe loossen, ouni sech selwer ze vill ënner Drock ze setzen.

An der vergaangener Saison war de Bob Jungels net deen eenzege Kapitän bei AG2R, bei deem et aus ënnerschiddleche Grënn net gutt gelaf ass. Och seng Coequipiere Van Avermaet, Naesen a Cosnefrov konnten net déi erwaarte Leeschtunge weisen. Den Teamchef Vincent Lavenu hat sech sécher méi ewéi 12 Victoiren erhofft. Nieft dem Bob Jungels hofft een och bei deenen 3, dass de Knuet dëst Joer erëm opgeet.

Bei der franséischer Formatioun, déi dës Saison hiren 30. Gebuertsdag feiert, setzt een donieft weider op den Tour de France. Bei der Editioun 2022 soll net e Sprinter, mee e Klassementscoureur en Zeeche setzen. D'Fransouse Clément Champoussin an Aurélien Paret-Peintre hunn op hiert Potential opmierksam gemaach, mee et war den Australier Ben O'Connor, deen an der leschter Saison mat enger véierter Plaz bei der Grande Boucle den Duerchbroch gepackt hat.

D'Stëmmung an der Ekipp wier op alle Fall ganz gutt, verréit de Bob Jungels am Interview. Seng Ekipp AG2R-Citroën wär breet opgestallt a gutt organiséiert. Elo géife just nach d'Resultater feelen, bei deenen de Lëtzebuerger och mathëllefe wëll.