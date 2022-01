An der Belsch huet sech de Wout van Aert säi 5. Championstitel geséchert. Bei den Damme war d'Sanne Cant déi Bescht.

Zu Lëtzebuerg hate sech e Samschdeg d'Christine Majerus an de Scott Thiltges d'Championstitelen am Cyclocross geséchert. An den anere Länner goufen dëse Weekend och déi nei Champione gesicht.

Hei en Iwwerbléck

Belsch

Hären:

1. Wout van Aert

2. Laurens Sweeck

3. Quinten Hermans

Dammen:

1. Sanne Cant

2. Marion Norbert Riberolle

3. Laura Verdonschot

Holland

Hären:

1. Lars van der Haar

2. Corne van Kessel

3. Mees Hendrikx

Dammen:

1. Marianne Vos

2. Lucinda Brand

3. Carmen Alvarado

Frankräich

Hären:

1. Joshua Dubau

2. Yan Gras

3. Fabien Doubey

Dammen:

1. Line Burquier

2. Hélene Clauzel

3. Amandine Fouquenet

Tschechien

Hären:

1. Michael Boros

2. Jakub Toupalik

3. Adam Toupalik

Dammen:

1. Kristyna Zemanova

2. Tereza Vanickova

3. Nikola Bajgerova

Groussbritannien

Hären:

1. Thomas Mein

2. Cameron Mason

3. Joseph Blackmore

Dammen:

1. Harriet Harnden

2. Annie Last

3. Anna Kay

Däitschland

Hären:

1. Marcel Meisen

2. Yannick Geisler

3. Yannick Gruner

Dammen:

1. Elisabeth Brandau

2. Lisa Heckmann

3. Stefanie Paul

Schwäiz

Hären:

1. Kevin Kuhn

2. Lars Forster

3. Timon Rüegg

Dammen:

1. Alessandra Keller

2. Rebekka Estermann

3. Lise-Marie Henzelin