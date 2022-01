De Cyclist ass dëst Joer nawell nees héich motivéiert a wëll besonnesch an de Klassiker seng ganz Erfarung ausspillen.

D'Virbereedung dëse Wanter war net sou wéi geplangt. An dorun ass de Covid schold. Wéi sou vill Léit hat der Virus och den Tom Wirtgen erwëscht an huet dem Profisportler säin Trainingsplang an de leschte Woche ferme op d'Kopp gedréint.

"Ech hat am November gutt trainéiert a sinn am Dezember krank ginn. Dono louch ech 2 Wochen am Bett. Ech weess elo, wat dee Virus ass. Et muss een ëmmer nees opstoen a kucken, dat et weidergeet. Zanter 2 Wochen trainéieren ech nees normal"

Momentan ass déi belsch Pro-Conti-Ekipp zu Calpe a Spuenien am Trainingslager. Dës Woch ass den Tom Wirtgen wuel nees mat deenen aneren ënnerwee, déi ganz héich Intensitéite probéiert hien awer nach ze evitéieren. D'Ziler fir dëst Joer bleiwen onverännert, och wann d'Saison fir de sympathesche Sportler méi spéit ufänkt. Och d'Ekipp huet sech Gedanken iwwer de Programm virun de wichtege Coursse gemaach.

"Et ass esou, datt ech nees d'Klassiker soll fueren. Ech hu vill Erfarung do aus de leschte Joren. Wat nei ass, ass, datt mer mat der Ekipp nach emol wäerten op Calpe zréckkommen, well mer als kleng Ekipp keng Invitatioun fir Tirreno - Adriatico oder Paris - Nice kréien. Sou kënne mer hei bei guddem Wieder intensiv trainéieren"

Momentan gesäit et sou aus, wéi wann den Tom Wirtgen am Tour duerch den Oman wäert ufänken. Dono féiert de Wee da Richtung Klassiker, bei deene mer dann de grell giele Maillot bestëmmt nees an der Echappée gesinn.