2021 war fir d'Claire Faber wuel dat schwéierste Joer an hirer nach jonker Karriär.

Déi mannst hu vun de sportleche Resultater vun der Cyclistin geschwat, ma éischter vun hirem schwéieren Accident Enn Abrëll. D'Claire Faber huet sech awer zeréckgekämpft an ass elo an der Preparatioun fir déi éischt Courssen 2022.

2021 war ewéi verhext. Am Ufank vum Joer gouf et eng Chute op Teneriffa. 3 Deeg virum Ufank vum Festival Elsy Jacobs eng schwéier Kollisioun am Training mat engem Auto. No hirem Comeback wollt d'Claire Faber eigentlech hir Paus am Wanter genéissen, mee no enger ongeschécklecher Chute am Keller gouf et déi nächste Gehiererschütterung. An och déi huet Spueren hannerlouss.

"Schlussendlech war ech du siwe Woche mat gesondheetleche Problemer amgaangen. Dunn hunn ech erëm ugefaange mat trainéieren zwou Wochen an dunn hunn ech Covid kritt. An do waren dann erëm zwou Woche Paus um Plang."

Zanter enger Woch ass d'Claire Faber erëm am Training. D'Resultater nom Comeback de leschte September haten hir Hoffnung ginn. Eng 28. Plaz am Zäitfuere bei der EM an dunn Ufank Oktober eng 3. Plaz bei enger 1.2 Course an der Belsch. D'Gesondheet geet sécherlech vir, mee d'Claire Faber rappt, wann alles gutt leeft, Ufank Februar mat engem Trainingsstage vun 2 Wochen a Spuenien un.

"An dann normalerweis Ufank Mäerz geet d'Saison dann un. Mir hunn eis elo nach net zesummegesat, fir de Course-Programm ze kucken. Well einfach esou vill lass war a Gesondheet ass Prioritéit. An dorop leeë mir och elo de Fokus, datt dat absolutt keng Sequellen hannerléisst."

Dem Claire Faber säin Talent läit am Sprint an op de Paweeën, mee sécherlech och op der Bunn, wou si heemlech op eng Participatioun fir déi nächst olympesch Spiller gehofft hat. Dorausser wäert awer warscheinlech nächst ginn.

"Mir hunn elo decidéiert, datt mir elo emol eng Paus op der Bunn maachen. Einfach well dat esou vill Zäitopwand och ass. D'Struktur steet nach net zu Lëtzebuerg. D'Nationalekipp gëtt et nach net. Et ass einfach fir eng eenzel Persoun extremen Opwand zäitlech a logistesch gesinn. An elo no deem ganze Joer, wou ech elo nach ëmmer bësse gesondheetlech Problemer hunn, ass dat einfach ze vill. Do muss een och e bëssen d'Prioritéit setzen. Plus hunn ech elo de Master op der Lunex ugefaangen an dat ass mengen ech genuch."

D'Claire Faber dréit och dëst Saison erëm d'Faarwe vun der lëtzebuergescher Kontinentalekipp Andy Schleck Cycles CP invest Immo Losch, an déi ass och dës Saison erëm fir déi zwee Klassiker Flèche Wallonne a Léck-Baaschtnech-Léck invitéiert ginn. 2021 hat d'Claire Faber do an der Echappée op sech opmierksam gemaach.