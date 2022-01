Zu Hoogerheide gëtt et eng Victoire vum Marianne Vos aus Holland bei den Dammen a vum Belsch Eli Iserbyt bei den Hären.

Zu Hoogerheide an Holland war e Sonndeg de leschte Weltcup vun der Saison 2021/22 an och déi leschte Course virun der Weltmeeschterschaft zu Fayetteville am US-amerikanesche Bundesstaat Arkansas den nächste Weekend. Bei den Damme gouf et eng véierfach Victoire fir Holland. D'Marianne Vos ass mat enger Avance vun 10 Sekonne virun hire béide Landsfraen Lucinda Brand a Puck Pieterse iwwer d'Arrivée gefuer. Insgesamt koumen nees siwe vun den éischten Zéng aus Holland.

Et waren och dräi Cyclistinne vun der FSCL um Depart. D'Marie Schreiber konnt sech als beschtplacéiert Lëtzebuergerin op der 27. Plaz klasséieren. D'Cyclistin vun der Ekipp Tormans-Circus Cyclo Cross ass mat engem Retard vu 6 Minutten a 4 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer. An der Kategorie U23 fiert déi 18 Joer al Lëtzebuergerin op déi siwent Plaz. D'Schwëstere Layla a Maïté Barthels hu sech op de Plazen 53 respektiv 54 klasséiert.

Bei den Häre war et e weideren erfollegräichen Dag fir eis belsch Noperen, och hei si siwe Coureuren ënnert déi Top10 gefuer. D'Course gouf an engem spannende Finish vum Belsch Eli Iserbyt mat enger knapper Avance vun zwou Sekonnen op den Hollänner Lars van der Haar gewonnen, u sengem Rad houngen och den Thomas Pidcock aus England an de Michael Vanthourenhout mat engem Retard vun dräi respektiv fënnef Sekonnen op de Gewënner.

Fir Lëtzebuerg war de Raphaël Kockelmann um Start, dee sech zum Schluss op der 46. Plaz klasséiert.

D'Resultater

Dammen

1. Marianne Vos, 52:14

2. Lucinda Brand, + 0:10

3. Puck Pieterse, + 0:11

4. Fem van Empel, + 0:18

5. Kata Blanka Vas, + 0:21

6. Shirin van Anrooij, + 0:55

7. Silvia Persico, + 1:27

8. Denise Betsema, + 1:27

9. Eva Lechner, +2:00

10. Ceylin del Carmen Alvarado, + 2:32

...

27. Marie Schreiber + 6:04

53. Layla Barthels -3 Tier

54. Maïté Barthels -3 Tier

Hären

1. Eli Iserbyt, 1:00:18

2. Lars van der Haar, + 0:02

3. Thomas Pidcock, + 0:03

4. Michael Vanthouenhout, + 0:05

5. Toon Aerts, 1:01:12 + 0:54

6. Mees Hendriks + 1:03

7. Qinten Hermans +1:07

8. Tom Meeusen + 1:08

9. Toon Vandenbosch + 1:10

10. Laurens Sweeck + 1:20

...

46. Raphaël Kockelmann - 2 Tier