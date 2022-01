No hirer 27. Plaz beim Cyclo-Cross Weltcup zu Hoogerheide an Holland, koum haut d'Nouvelle datt d'Marie Schreiber bei der WM an den USA untriede wäert.

D'WM ass vum 29.-30. Januar zu Fayetteville (Arkansas) an den USA. Nieft dem techneschen Direkter vun der FSCL, dem Christian Helmig ginn och nach den Nationaltrainer Michel Wolter an de Mechaniker Philippe Hutmacher mat der Lëtzebuerger Sportlerin op d'WM.