D'Ekipp vum Lëtzebuerger Champion huet annoncéiert, datt hien de Vertrag ëm weider 2 Joer verlängert huet.

Nous sommes heureux de vous annoncer la prolongation de contrat jusqu'en 2024 de Kevin Geniets, double Champion du Luxembourg ! 🤝 pic.twitter.com/K2PzGVpjeU — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 24, 2022

Fir d'Saison 2019 ass de Geniets bei Groupama-FDJ Continental Team gewiesselt. Am Mäerz ass hien du fir de Georg Preidler an d'UCI WorldTeam vun Groupama-FDJ nogeréckelt, nodeems duerch deem säin Dopping-Virfall eng Plaz an der Ekipp fräi gouf.