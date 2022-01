No 175 schwéiere Kilometer ronderëm Marseille huet sech den Amaury Capiot d'Victoire geséchert.

Dräi Lëtzebuerger Vëlosprofien sinn e Sonndeg a Frankräich beim GP La Marseillaise an d'Stroossesaison 2022 gestart. Als beschte Lëtzebuerger huet sech no schwéieren 175 Kilometer de Luc Wirtgen als 21. klasséiert. Den 23 Joer ale Profi Bingoal war bis zum Schluss am éischte Grupp (41 Coureuren) mat dobäi an ass zäitgläich mam Gewënner Amaury Capiot iwwert d'Arrivée gefuer.

Den Alex Kirsch ass den 92. op knapp 10 Minutte ginn an den Tom Paquet ass d'Course net op en Enn gefuer.

D'Klassement

1 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 4:31:11

2 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo ,,

3 GALVÁN Francisco Equipo Kern Pharma ,,

4 BOASSON HAGEN Edvald TotalEnergies ,,

5 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team ,,

6 COQUARD Bryan Cofidis ,,

7 ZIMMERMANN Georg Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

8 ULISSI Diego UAE Team Emirates ,,

9 COVI Alessandro UAE Team Emirates ,,

10 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost ,,

...

21 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

92 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 9:46

DNF PAQUET Tom Team U Nantes Atlantique