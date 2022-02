Beim Tour of Antalya an der Tierkei waren de Luc an Tom Wirtgen souwéi den Arthur Kluckers iwwer dräi Deeg um Depart.

De Luc Wirtgen war op der Etapp vum Samschdeg op eng staark drëtt Plaz gefuer a konnt sech doduerch am Klassement op déi drëtt Plaz verbesseren. Um Sonndeg konnt hien dës Placéierung halen a stoung zum Schluss vum Tour of Antalya hannert dem Schwäizer Jacob Hindsgaul an dem Italieener Alessandro Fedeli um Podium. Vun den anere Lëtzebuerger Coureuren Arthur Kluckers an Tom Wirtgen leien nach keng Resultater vir. Déi véiert Etapp gouf vum Italieener Jakub Mareczko gewonnen. D'Top 10 1. Jakub Mareczko, 3 Stonnen 40 Minutten 22 Sekonnen

2. Arvid de Kleijn, + 0

3. Matteo Malucelli, + 0

4. Enrico Zanoncello, "

5. Matthew Gibson, "

6. Jesper Rasch, "

7. Giovanni Lonardi, "

8. David Martin, "

9. Scott McGill, "

10. Ryan Jastrab, "