E Freideg ass déi éischt Etapp vun der 54. Editioun vum Tour des Alpes Maritimes et du Var gefuer ginn.

No den 176 Kilometer tëscht Saint-Raphaël a La Seyne-sur-Mer huet sech de Caleb Ewan am Massesprint d'Victoire virun de Fransousen Anthony Turgis an Nacer Bouhanni geséchert. D'Lëtzebuerger Alex Kirsch a Kevin Geniets sinn an der nämlechter Zäit als 5. a 6. iwwert d'Arrivée gefuer.

De Luc Wirtgen hat als 65. e Retard vu 34 Sekonnen.

D'Klassement vun der 1. Etapp

1 EWAN Caleb Lotto Soudal 4:14:44

2 TURGIS Anthony TotalEnergies ,,

3 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic ,,

4 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

5 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

6 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

7 MALDONADO Anthony St Michel - Auber93 ,,

8 RENARD Alexis Cofidis ,,

9 SHAW James EF Education-EasyPost ,,

10 TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team ,,

...

65 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 0:34