Dem Marie Schreiber ass beim Waaslandcross an der Belsch déi nächst gutt Performance gelongen.

Um Samschdeg huet déi 19 Joer al Lëtzebuergerin nees op sech opmierksam gemaach. An der Course vun der Kategorie vun der Dammen-Elite ass d'Marie Schreiber op déi 9. Plaz gefuer. Um Enn hat d'Cyclistin vun der belscher Ekipp Tormans-Circus Cyclo Cross e Retard vu 4 Minutten a 2 Sekonnen op d'Lucinda Brand. Déi hollännesch Vize-Weltmeeschterin huet sech virun den aneren Hollännerinnen Annemarie Worst an Denise Betsema duerchgesat.

D'Klassement vun den Top 10

1 BRAND Lucinda 49:19

2 WORST Annemarie 0:30

3 BETSEMA Denise 0:44

4 VAN ALPHEN Aniek 1:25

5 CANT Sanne 2:26

6 BACKSTEDT Zoe 2:56

7 FRANCK Alicia 3:40

8 NORBERT RIBEROLLE Marion 3:57

9 SCHREIBER Marie 4:02

10 VERHOEVEN Suzanne 4:05