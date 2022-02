Am General bleift de Belsch Jasper Philipsen no senger Victoire op der éischter Etapp weider un der Spëtzt.

Am Tour duerch d‘Vereenegt Arabesch Emirater gëtt et op der 2. Etapp eng Victoire am Sprint vum Britt Mark Cavendish. An der selwechter Zäit gëtt de Bob Jungels de 60. Am General féiert nach ëmmer de Belsch Jasper Philipsen.

Top 10 vun der Etapp

1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:20:45

2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix ,,

3 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates ,,

4 KOOIJ Olav Jumbo-Visma ,,

5 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ ,,

6 MALUCELLI Matteo Gazprom - RusVelo ,,

7 LIEPIŅŠ Emīls Trek - Segafredo ,,

8 DEVRIENDT Tom Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

9 SCHWARZMANN Michael Lotto Soudal ,,

10 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost ,,

...

60 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team ,,

D'Generalklassement am Iwwerbléck

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 9:03:03

2 STRAKHOV Dmitry Gazprom - RusVelo 0:04

3 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:06

4 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 0:10

5 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 0:12

6 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers ,,

7 KUKRLE Michael Gazprom - RusVelo ,,

8 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè ,,

9 VERVLOESEM Xandres Lotto Soudal 0:14

10 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 0:16

..

74 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 0:16