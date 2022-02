Den Tadej Pogačar kann déi 7. an domadder leschten Etapp vum Tour knapps fir sech entscheeden a verdeedegt doduerch säin Titel aus dem leschte Joer.

Zweeten ass, wéi och am Joer virdru schonn, de Britt Adam Yates, wärend de Spuenier Pello Bilbao op der 3. Plaz läit. De Bob Jungels ass an der 7. Etapp mat engem Retard vu 4 Minutten an 41 Sekonnen den 42. ginn, am Generalklassement kënnt de Lëtzebuerger domadder op der 31. Plaz.

D’Resultat vun der 7. Etapp



1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 3:20:24

2 YATES Adam INEOS Grenadiers +0:01

3 BILBAO Pello Bahrain - Victorious +0:05

4 ALMEIDA João UAE Team Emirates +0:15

5 PLAPP Luke INEOS Grenadiers +0:16

6 VERONA Carlos Movistar Team ,,

7 MAJKA Rafal UAE Team Emirates ,,

8 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe +0:30

9 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team +0:53

10 HAPPER Chris Jumbo-Visma ,,

...

42 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +4:41

D’Generalklassement vum Tour

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 25:38:16

2 YATES Adam INEOS Grenadiers +0:22

3 BILBAO Pello Bahrain - Victorious +0:48

4 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe +0:54

5 ALMEIDA João UAE Team Emirates +0:55

6 VERONA Carlos Movistar Team +1:17

7 MAJKA Rafal UAE Team Emirates +1:24

8 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team +1:46

9 BARDET Romain Team DSM ,,

10 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team +1:58

...

31 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team +6:12