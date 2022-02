Dës Woch war den Tom Flammang eisen Invité an der Sportemissioun um Radio um Sonndeg tëscht 19 an 20 Auer.

Sport-Invité um Radio: Tom Flammang

Mam Cyclissem-Commentateur an -Expert ass et ënnert anerem ëm den Optakt vun de Fréijoersklassiker gaangen, deen elo dëse Weekend an der Belsch mam Omloop Het Niewsblad a mat Kuurne-Bréissel-Kuurne war.

Weider geet et bei de Kolleege vun RTL Tëlee Lëtzebuerg och schonn den nächste Weekend mat der Etappecourse Paris-Nice.

Den Tom Flammang huet eis awer och nach verroden, wéi flexibel Vëlosprofië musse si wat hire Coursekalenner ugeet, wéi sech e Cyclissem-Commentateur op eng 3-Wochen-Course wéi den Tour de France preparéiert an et fäerdeg bréngt, an engem grousse Peloton all Coureur direkt ze erkennen.