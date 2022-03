Leaderin am General bleift d'Ellen van Dijk. D'Christine Majerus huet sech ëm 2 Plazen op d'Positioun 17 verbessert.

Op der 2. Etapp vun der Bloeizone Fryslân Tour huet sech d'Hollännerin Lonneke Uneken no 135 Kilometer tëscht Eastermar a Bakkeveen d'Victoire geséchert. D'Hollännerin huet sech am Sprint virum Chloe Hosking an dem Alice Barnes duerchgesat.

D'Christine Majerus hat als 45. e Retard vu 5 Sekonnen op hir Coequipière.

Am General bleift d'Ellen van Dijk un der Spëtzt. D'Christine Majerus ass déi 17. op eng Minutt a 24 Sekonnen.

E Samschdeg steet déi lescht Etapp um Programm.

D'Klassement vun der Etapp

1 UNEKEN Lonneke Team SD Worx3:32:17

2 HOSKING Chloe Trek - Segafredo ,,

3 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing ,,

4 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

5 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra ,,

6 JOUNIER Lucie Arkéa Pro Cycling Team ,,

7 LE BAIL Elodie St Michel - Auber93 WE ,,

8 VAN DIJK Ellen Trek - Segafredo ,,

9 FIDANZA Martina Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

10 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma ,,

...

45 MAJERUS Christine Team SD Worx 0:05

De General

1 VAN DIJK Ellen Trek - Segafredo 3 3:50:51

2 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma 0:07

3 REUSSER Marlen Team SD Worx 0:30

4 ARCHIBALD Katie Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:50

5 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing 0:52

6 KLEIN Lisa Canyon//SRAM Racing 0:55

7 STEIGENGA Nicole Team Coop - Hitec Products 1:03

8 ROY Sarah Canyon//SRAM Racing 1:04

9 HOLDEN Elizabeth Le Col - Wahoo 1:07

10 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing 1:10

...

17 MAJERUS Christine Team SD Worx 1:24

Schreiwes Christine Majerus

La deuxième étape du Bloeizone Fryslan Tour a été remportée aujourd'hui par Lonneke Uneken du Team SD Worx. Elle s'impose au sprint devant Chloe Hosking (Trek Segafredo) deuxième et Alice Barnes (Canyon Sram Racing) troisième.

Christine Majerus prend la 45ème place de l'étape et termine au sein du premier groupe. La luxembourgeoise a toujours figuré dans le premier groupe de tête tout au long de l'étape et notamment lorsque le peloton s'est scindé à plusieurs reprises avec la formation de bordures. Elle a ensuite participé au train de l'équipe afin de lancer sa coéquipière Lonneke Uneken pour le sprint.

Au classement général provisoire, Ellen van Dijk conserve la première place tandis que Christine Majerus remonte à la 17ème place à 1'24.

Demain la troisième et dernière étape de 137 kilomètres se disputera autour de la localité de Drachten.