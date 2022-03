D’Ellen van Dijk verdeedegt d’Positioun un der Spëtzt a wënnt den Tour, d’Christine Majerus bleift op der 17. Plaz am General.

An der 3. a leschter Etapp vum Tour konnt keng Coureuse méi Buedem guttmaachen, sou dass d’Hollännerin Ellen van Dijk d’Leaderin bleift an den Tour domat fir sech entscheet. An der Etapp, déi am Sprint vum Rachele Barbieri gewonne gouf, war si als 24. iwwer d’Arrivée gefuer.

D’Christine Majerus ass an der leschter Etapp och mat deenen anere Coureusen zesummen ukomm an ass um Enn dat 39. ginn. Am General bleift et domat bei der 17. Plaz fir d’Lëtzebuergerin, dat mat engem Retard vun 1 Minutt a 24 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra 3:30:32

2 FIDANZA Martina Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

3 LE BAIL Elodie St Michel - Auber93 WE ,,

4 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing ,,

5 DE CLERCQ Katrijn Lotto Soudal Ladies ,,

6 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

7 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma ,,

8 GOERGEN Océane St Michel - Auber93 WE ,,

9 PATERNOSTER Letizia Trek - Segafredo ,,

10 BOUWMEESTER Sanne GT Krush Tunap Pro Cycling ,,

...

39 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

De General

1 VAN DIJK Ellen Trek - Segafredo 7:21:23

2 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma +0:07

3 REUSSER Marlen Team SD Worx +0:30

4 ARCHIBALD Katie Ceratizit-WNT Pro Cycling +0:50

5 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing +0:52

6 KLEIN Lisa Canyon//SRAM Racing +0:55

7 STEIGENGA Nicole Team Coop - Hitec Products +1:03

8 ROY Sarah Canyon//SRAM Racing +1:04

9 HOLDEN Elizabeth Le Col - Wahoo +1:07

10 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing +1:10

...

17 MAJERUS Christine Team SD Worx +1:24