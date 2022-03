Op der 1. Etapp vun Tirreno-Adriatico ass e Contre-la-Montre iwwer 13,9 Kilometer ronderëm Lido di Camaiore gefuer ginn.

De Weltmeeschter Filippo Ganna aus Italien huet de séierste Chrono realiséiert an ass domat och de Leader am General. No den 13,9 Kilometer hat hien eng Avance vun 10 Sekonnen op de Belsch Remco Evenepoel a 17 Sekonnen op den Tadej Pogacar. De Bob Jungels gouf de 35. op 1 Minutt.

Klassement vun der Etapp

1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers

2 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:10

3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:17

4 ASGREEN Kasper Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:23

5 DOWSETT Alex Israel - Premier Tech 0:25

6 ARENSMAN Thymen Team DSM 0:27

7 LUDVIGSSON Tobias Groupama - FDJ 0:31

8 VAN EMDEN Jos Jumbo-Visma 0:33

9 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 0:38

10 SOBRERO Matteo Team BikeExchange - Jayco ,,

...

35 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:00