Am General bleift den Italiener Filippo Ganna am Leadertikot.

Op der zweeter Etapp vun Tirreno-Adriatico an Italien war den Tim Merlier no 219 Kilometer zu Sovicille dee Séiersten. De Belsch gewënnt de Sprint virum Hollänner Olav Kooij an dem Australier Kaden Groves. De Bob Jungels ass am Peloton als 101. an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Am General bleift den Italiener Filippo Ganna am Leadertikot, 11 Sekonne virum Belsch Remco Evenepoel. Hei ass de Jungels de 34. op genee eng Minutt.

D'Klassement vun der Etapp

1 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 5:25:23

2 KOOIJ Olav Jumbo-Visma ,,

3 GROVES Kaden Team BikeExchange - Jayco ,,

4 SAGAN Peter TotalEnergies ,,

5 CONSONNI Simone Cofidis ,,

6 BAUHAUS Phil Bahrain - Victorious ,,

7 BALLERINI Davide Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

8 NIZZOLO Giacomo Israel - Premier Tech ,,

9 GUARNIERI Jacopo Groupama - FDJ ,,

10 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

...

101 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team ,,

De General

1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 5:40:40

2 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:11

3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:17

4 ASGREEN Kasper Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:24

5 DOWSETT Alex Israel - Premier Tech 0:25

6 ARENSMAN Thymen Team DSM 0:28

7 LUDVIGSSON Tobias Groupama - FDJ 0:32

8 VAN EMDEN Jos Jumbo-Visma 0:33

9 SOBRERO Matteo Team BikeExchange - Jayco 0:39

10 CRADDOCK Lawson Team BikeExchange - Jayco ,,

...

34 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:00