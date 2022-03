E Freideg goung et iwwer 214 Kilometer vu Courthézon op Aubagne. De Coureuren am Wee waren zwou Koppe vun der Kategorie 3 an dräi vun Kategorie 2.

Sechs Leit konnte sech op dëser 6. Etapp als Echappée ofsetzen a konnte sech maximal 3 Minutten an 30 Sekonnen erausfueren. Eng 27 Kilometer viru Schluss, kuerz no der leschter Kopp, déi lescht Coureuren aus der Echappée agefaangen an de Peloton huet sech gruppéiert op déi lescht Kilometer gemaach. Op de leschte Kilometere war et eng laang Zäit de Lëtzebuerger Alex Kirsch, dee mat engem Teamkolleeg un der Spëtzt um Peloton ënnerwee war.

Éischt Attacke gouf et eng 10 Kilometer viru Schluss. Aus enge vun dësen Attacken eraus huet sech de Burgaudeau ofgesat, dee sech och e puer Kilometer un der Spëtzt hale konnt. An de ville Kéieren op de leschte Kilometer koum kee méi un de Fransous bäi, dee sech domadder déi 6. Etapp konnt sécheren, dat awer just nach e puer Meter viru Sprinter, déi déi selwecht Zäit wéi de jonke Fransous opgeschriwwe kruten.

D'Resultat vun der Etapp

1 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 5:33:06

2 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo ,,

3 VAN AERT Wout Jumbo-Visma ,,

4 GIRMAY HAILU Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

5 COQUARD Bryan Cofidis ,,

6 MEZGEC Luka Team BikeExchange - Jayco ,,

7 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,,

8 GODON Dorian AG2R Citroën Team ,,

9 SÉNÉCHAL Florian mQuick-Step Alpha Vinyl Team ,,

10 MOZZATO Luca B&B Hotels - KTM ,,

...

55 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

99 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 15:23

D'Generalklassement no der 6. Etapp

1 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 22:23:34

2 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco 0:39

3 LATOUR Pierre TotalEnergies 0:41

4 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 0:56

5 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 0:59

6 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:11

7 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 1:26

8 HAIG Jack Bahrain - Victorious 1:35

9 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 1:45

10 IZAGIRRE Ion Cofidis 2:01

...

36 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 11:43

90 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 42:38