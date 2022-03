E Samschdeg ass et iwwer 155 Kilometer vun Nice erop op de Col de Turini gaangen. Ee Bierg vun der 2. an ee vun der 1. Kategorie waren ze fueren.

Primoz Roglic heescht de Gewënner vun der siwenter Etapp vu Paris-Nice. Domat baut hie seng Avance am Klassement op de Simon Yates op 47 Sekonnen aus. De Roglic war an der Schlussmontée mam Nairo Quintana, dem Simon Yates an dem Daniel Felipe Martinez an enger Grupp a konnt sech op de leschte puer honnert Meter vu senge Kontrahenten ofsetzen.

Den Daniel Martinez fiert als Zweeten an der selwechter Zäit wéi de Gewënner iwwer d'Arrivée, de Simon Yates kënnt als Drëtte mat engem Retard vun zwou Sekonnen an d'Zil. Den Nairo Quintana als Véierten (+ 9 Sekonnen) an de Joao Almeida (+ 11 Sekonnen) komplettéieren d'Top5.

Den Alex Kirsch koum op der zweetleschter Etapp vu Paräis op Nice op déi 26. Plaz mat engem Retard vu 7 Minutten an 30 Sekonnen op de Gewënner. Am General ass hien elo de 27. op iwwer 19 Minutten. De Kevin Geniets konnt e Samschdeg net méi un den Depart goen. Virum Depart war e Schëld op hie gefall an dobäi huet sech de Lëtzebuerger Champion blesséiert.

D'Klassement vun der Etapp

1. Primož Roglič JUMBO-VISMA 04h 02' 47"

2. Daniel Felipe Martinez INEOS GRENADIERS + 00' 00"

3. Simon Philip Yates TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO + 00' 02"

4. Nairo Quintana TEAM ARKEA - SAMSIC + 00' 09"

5. Joao Pedro Gonçalves Almeida UAE TEAM EMIRATES + 00' 11"

6. Brandon Mcnulty UAE TEAM EMIRATES + 00' 25"

7. Jack Haig BAHRAIN VICTORIOUS + 00' 27"

8. Adam Yates INEOS GRENADIERS + 00' 29"

9. Guillaume Martin COFIDIS + 00' 44"

10. Wouter Poels BAHRAIN VICTORIOUS + 00' 56"

...

26. Alex Kirsch TREK-SEGAFREDO +7' 30''

De General

1. Primož Roglič JUMBO - VISMA 26h 26' 11"

2. Simon Philip Yates TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO + 00' 47"

3. Daniel Felipe Martinez INEOS GRENADIERS + 01' 00"

4. Adam Yates INEOS GRENADIERS + 01' 50"

5. Nairo Quintana TEAM ARKEA - SAMSIC + 02' 04"

6. Jack Haig BAHRAIN VICTORIOUS + 02' 12"

7. Aleksandr Vlasov BORA - HANSGROHE + 02' 22"

8. Pierre Latour TOTALENERGIES + 02' 56"

9. Ion Izaguirre Insausti COFIDIS + 03' 13"

10. Joao Pedro Gonçalves Almeida UAE TEAM EMIRATES + 03' 29"

...

27. Alex Kirsch TREK-SEGAFREDO +19' 23''