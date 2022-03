Op der zweetlängster Etapp vum Tirreno-Adriatico fiert den Tadej Pogacar der Konkurrenz dovun a bleift a Giel. De Bob Jungels kënnt als 27. un.

Op der sechster Etapp iwwer 215 km vun Apecchio op Carpegna huet den Tadej Pogacar nees seng Klass gewisen. Hie louch laang Zäit a Féierung an huet seng Avance op den Zweetplacéierten ausgebaut. Neien Zweeten am General ass de Jonas Vingegaard, deen e Samschdeg och op der Etapp den Zweete gouf an zäitgläich mam Drëtte Mikel Landa iwwer d'Arrivée fiert. De Bob Jungels koum um Samschdeg mat engem Retard vu 7 Minutten a 50 Sekonnen als 27. an d'Zil.

Am General vun der 57. Editioun vum Tirreno-Adriatico läit den Tadej Pogacar 1 Minutt an 52 Sekonne virum Dän Jonas Vingegaard an 2 Minutten 33 Sekonne virum Mikel Landa aus Spuenien. De Bob Jungels ass als 23. mat engem Retard vun iwwer 10 Minutte klasséiert.

D'Klassement vun der Etapp

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 5:28:57

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:03

3 LANDA Mikel Bahrain - Victorious ,,

4 PORTE Richie INEOS Grenadiers 1:34

5 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1:49

6 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe ,,

7 PINOT Thibaut Groupama - FDJ ,,

8 CICCONE Giulio Trek - Segafredo 2:23

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

10 ARENSMAN Thymen Team DSM ,,

...

27 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 7:50

De General

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 23:45:55

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:52

3 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 2:33

4 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:44

5 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 3:05

6 ARENSMAN Thymen Team DSM 3:16

7 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 3:20

8 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 3:37

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 3:51

10 CICCONE Giulio Trek - Segafredo 4:03

...

23 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 10:15