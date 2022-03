Bei der Course vun Assen op Hoogeveen setzt sech d'Lorena Wiebes virum Elisa Balsamo a Lotte Kopecky duerch. D'Christine Majerus kënnt op déi 13. Plaz.

Bei der fofzéngter Editioun vum Ronde van Drenthe huet d'Lorena Wiebes bei hirem Heemspill gewonnen. No 156 km konnt si sech virum Elisa Balsamo aus Italien an der Belsch Lotte Kopecky duerchsetzen, déi quasi an der selwechter Zäit wéi d'Hollännerin iwwer d'Arrivée gefuer sinn.

D'Christine Majerus huet no hirer Victoire beim Drentse Acht van Westerveld och um Samschdeg eng staark Performance gewisen a war op de leschte Kilometer an der Spëtzegrupp dobäi. Um Schluss kënnt si mat der selwechter Zäit wéi d'Gewënnerin op déi 13. Plaz.

D'Klassement vun der Etapp

1 WIEBES Lorena Team DSM 4:03:31

2 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo 0:01

3 KOPECKY Lotte Team SD Worx ,,

4 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

5 BASTIANELLI Marta UAE Team ADQ ,,

6 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing ,,

7 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service ,,

8 KESSLER Nina Team BikeExchange - Jayco ,,

9 VAN DEN BOS Jip Team Jumbo-Visma ,,

10 ROY Sarah Canyon//SRAM Racing ,,

...

13 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

Schreiwes vum Christine Majerus

Après sa victoire hier au Drentse Acht van Westerveld, Christine Majerus s’est montrée aujourd’hui encore très en forme lors du Ronde Van Drenthe, deuxième manche du World Tour féminin.

Le parcours de 156 kilomètres comprenait plusieurs secteurs pavés à franchir ainsi que l’ascension du VAMberg à plusieurs reprises. Les concurrentes ont également dû faire face à un vent relativement fort qui a contribué à rendre la course encore plus sélective.

A une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, une trentaine de concurrentes compose le groupe de tête. Plusieurs tentatives d’échappées ont lieu par la suite dont une où l’on retrouve notamment Christine Majerus. Cependant, toutes les échappées sont assez rapidement reprises par le premier peloton qui ne souhaite laisser partir personne.

Quelques kilomètres après la dernière ascension du VAMberg, Christine Majerus est à l’initiative d’une nouvelle tentative d’échappée tandis qu’il reste onze kilomètres à parcourir. Elle part alors en compagnie de trois autres concurrentes. Pendant plusieurs kilomètres, le quator compte seulement environ huit secondes d’avance sur le groupe de poursuivantes. Puis, au fil des kilomètres, l’écart augmente et le groupe d’échappées compte jusqu’à dix-sept secondes d’avance alors que le peloton peine à revenir. Celui-ci sera finalement rattrapé à quelques centaines de mètres de la ligne d’arrivée et la victoire se dispute au sprint.

Lorena Wiebes (Team DSM) l’emporte devant la championne du monde Elisa Balsamo (Trek Segafredo) et Lotte Kopecky (Team SD Worx).

La championne luxembourgeoise réussit à s’accrocher afin de venir décrocher une belle treizième place.

Christine Majerus: « Nous avons bien travaillé avec l’équipe malgré avoir essuyé beaucoup de malchance. Certaines de mes coéquipières ont crevé à plusieurs reprises dont notre leader Lotte Kopecky à seulement vingt kilomètres de l’arrivée. Mais elle arrive à se glisser sur le podium face aux meilleures sprinteuses au monde donc le résultat reste très satisfaisant pour l’équipe. De mon côté, je ne pensais pouvoir encore être là et animer de cette façon le final de l’épreuve après avoir laissé beaucoup de forces hier. Je suis donc aussi très satisfaite d’avoir pu tenter ma chance en échappée même si cela reste toujours un peu frustrant de ne pas avoir pu aller au bout. Mais avec ma victoire d’hier, mon week-end était de toute manière déjà réussi.»

Christine Majerus disputera mercredi prochain l’épreuve de Nokere en Belgique.