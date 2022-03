Wat den Tour de France bei de Stroossecourssen ass, dat ass d'Cape Epic am Mountainbike. Dëst Joer ass mam Sören Nissen och ee Lëtzebuerger um Depart.

Zesumme mam Schwäizer Konny Looser ass hien a Südafrika mat dobäi. Zanter enger Partie Deeg sinn déi zwee schonns op der Plaz. D'Preparatioun ass praktesch optimal verlaf an d'Zil vum Duo Nissen/Looser ass et, an d'Top 5 ze fueren.

De Sören Nissen

"Mir hu gutt Chancen, fir do kënnen eppes ze maachen. De Konny Looser ass alles gutt gaangen, dee war schonns an Namibia. Hien huet de ganze Wanter do gewunnt, fir sech un d'Temperaturen hei ze gewinnen. Et sinn extrem héich Temperaturen hei um Enn vum Summer hei a Südafrika. Bis zu 40 Grad. Alles ass gutt gelaf an ech mengen, mir si prett, wann et lassgeet."

Den Depart vun der Cape Epic ass e Samschdeg an am Ganze sti 7 Etappen um Programm.