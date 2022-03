D'Hollännerin Lorena Wiebes huet sech d'Victoire beim Semi-Klassiker "Nokere-Koerse" an der Belsch geséchert.

Am Vëlossport kënnt d'Christine Majerus e Mëttwoch beim Semi-Klassiker "Nokere-Koerse" an der Belsch op déi 20. Plaz. D'Lëtzebuerger Championne hat 1 Sekonn Retard op d'Gewënnerin Lorena Wiebes aus Holland.

D'Plazen zwee an dräi ware fir d'Lotte Kopecky aus der Belsch an d'Marta Bastianelli aus Italien.

D'Klassement

1 WIEBES Lorena Team DSM 3:14:47

2 KOPECKY Lotte Team SD Worx 0:01

3 BASTIANELLI Marta UAE Team ADQ ,,

4 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service ,,

5 VAN 'T GELOOF Marjolein Le Col - Wahoo ,,

6 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

7 RÜEGG Noemi Team Jumbo-Visma ,,

8 DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

9 BORGHESI Letizia EF Education-TIBCO-SVB ,,

10 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing ,,

...

20 MAJERUS Christine Team SD Worx 0:01

Schreiwes Christine Majerus

Christine Majerus (Team SD Worx) a disputé ce jour l'épreuve de Danilith Nokere Koerse en Belgique. Les concurrentes se sont élancées de la ville de Deinze pour en découdre dans un premier temps sur un grand circuit avant de rejoindre un circuit local à effectuer plusieurs fois autour de la ville de Nokere où était jugée l'arrivée, et avec au total une distance de 125.9 kilomètres à parcourir. Malgré les secteurs pavés et les monts à franchir, notamment le Nokereberg à escalader à quatre reprises, la victoire s'est finalement jouée au sprint parmi un premier peloton d'une cinquantaine d'unités.

A l'arrivée, c'est la néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM) qui a été la plus rapide et qui l'emporte avec une large avance sur le reste du groupe. La coéquipière de Christine Majerus du Team SD Worx, la belge Lotte Kopecky, prend la deuxième place du sprint tandis que l'italienne Marta Bastianelli (UAE Team) complète le podium.

La championne du Luxembourg a quant à elle pris la vingtième place en terminant dans le même temps que Wiebes. Elle réalise ici encore une bonne course en ayant beaucoup travaillé pour sa coéquipière Kopecky et notamment en imprimant un rythme très élevé en tête de peloton lors des derniers kilomètres de course afin d'éviter les attaques des équipes adverses et de favoriser ainsi une arrivée au sprint pour Kopecky.

Le Team SD Worx de Christine Majerus est ainsi une nouvelle fois récompensé aujourd'hui avec la belle deuxième place de Lotte Kopecky.