E Mëttwoch huet de Mark Cavendish d'Generalprouf fir Mailand-Sanremo gewonnen.

De Britt Mark Cavendish huet e Mëttwoch Mailand-Turin gewonnen. De Britt huet sech no 197 Kilometer am Sprint duerchgesat. De Fransous Nacer Bouhanni an den Norweger Alexander Kristoff sinn op d'Plazen 2 an 3 gefuer.

De Bob Jungels gëtt mat engem Retard vun 9 Sekonnen den 33.

D'Klassement

1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:31:22

2 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic ,,

3 KRISTOFF Alexander Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

4 KANTER Max Movistar Team ,,

5 SAGAN Peter TotalEnergies ,,

6 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

7 MØRKØV Michael Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

8 WURF Cameron INEOS Grenadiers ,,

9 CONSONNI Simone Cofidis ,,

10 GIRMAY HAILU Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

...

33 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team ,,