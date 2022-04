No senger Victoire op der 5. Etapp vum Tirreno-Adriatico huet de Warren Barguil sech de nächste Succès geséchert.

Um Samschdeg gouf a Spuenien de Gran Premio Miguel Indurain gefuer.

Um Enn vun den 190 Kilometer huet sech de Fransous Warren Barguil (Arkéa Samsic) duerchgesat. No knapp 5 Stonne Course huet hien den Aleksandr Wlassow (Bora-Hansgrohe) an de Simon Clarke (Israel-Premier Tech) hannert sech gelooss.

Aus Lëtzebuerger Siicht war de Michel Ries um Depart. De Coequipier vum Gewënner huet sech als 89. op 5 Minutten a 54 Sekonne klasséiert.

D'Klassement vun den Top 10

1 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 4:57:49

2 Wlassow Aleksandr BORA - hansgrohe ,,

3 CLARKE Simon Israel - Premier Tech ,,

4 VUILLERMOZ Alexis TotalEnergies ,,

5 VENDRAME Andrea AG2R Citroën-Team ,,

6 LATOUR Pierre TotalEnergies ,,

7 IZAGIRRE-Ion Cofidis ,,

8 HIRSCH Marc VAE-Team Emirates ,,

9 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën-Team ,,

10 IZAGIRRE Gorka Movistar-Team ,,

...

89 Ries Michel Team Arkéa Samsic 5:54