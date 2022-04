De Festival Elsy Jacobs am Cyclissem geet e Freideg lass mat engem Prolog zu Zéisseng, duerno ginn nach zwou Etappen zu Stengefort a Garnech gefuer.

An de leschte Wochen a Méint ass vill iwwer d'Primmen, déi bei den Dammen ausbezuelt ginn, diskutéiert ginn. Déi sollen an Zukunft ëmmer méi un déi vun de Männer ugepasst ginn. D'Organisateure vum Festival, ronderëm de Michel Zangerlé, hu sech schonns an der Vergaangenheet Gedanken iwwer dat Thema gemaach.

De Michel Zangerlé

"An der Vergaangenheet hu mir ëmmer zu deene gehéiert, déi méi Präisgeld ginn hunn, wéi mir hätte musse ginn. Mëttlerweil ass et awer esou, datt mir do net méi wäit driwwer leien. Aktuell hu mir net méi finanziell Moyenen, fir méi auszebezuelen. Ech mengen, mir si schonns zefridden, datt mir 7 World-Tour-Ekippen um Depart hunn. Dat leschte Joer hate mir der 8. Et muss ee sech bewosst sinn, datt de World-Tour-Kalenner immens iwwerlaascht ass. Et ass normal, datt mir net alleguerten d'Ekippe kënnen hunn. Mee mat 7 si mir gutt dobäi."

Aus Lëtzebuerger Siicht ass ënnert anerem d'Christine Majerus mat dobäi. D'Lëtzebuerger Championne zielt zum Favorittekrees.